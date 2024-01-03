Подмосковье 03 января 2024, 15:31 Каток в Шатуре продолжил работу в аномальные морозы Аномальные морозы в Шатуре не помешали гостям из Казахстана выйти на каток Мартыненко Михаил

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Аномальные морозы, которые пришли в Шатуру в январе, не помешали любителям активного зимнего отдыха встать на коньки. Местные жители и гости города приходят на каток вместе с детьми.

Дмитрий Калдашев приехал к родственникам в Шатуру со своей женой. По его словам, мороз — еще не повод сидеть дома, жалуясь на погоду.

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«Мы решили использовать эту возможность для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Собравшись всей семьей — я, моя жена и племянники, — отправились на каток и получили огромное удовольствие от катания», — рассказал мужчина.

Калдашев заявил, что катание на коньках подарит бодрость и хорошее настроение. Он посоветовал не сидеть дома, а провести время с близкими на свежем воздухе.

«Катание на коньках — это прекрасный способ укрепить тело. Не упускайте возможность заняться спортом», — добавил гость из Казахстана.

Каток в Шатуре работает ежедневно с 13:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат.

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