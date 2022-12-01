Подмосковье 01 декабря 2022, 16:45 Каток в парке Талалихина в Подольске откроется 1 декабря

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Торжественное открытие катка в парке имени Талалихина состоится в Подольске 1 декабря в 17:00. До 21:00 все желающие смогут бесплатно покататься на льду и посмотреть выступление Театра ледовых миниатюр «Волшебный лед».

В будние дни лед будет открыт для массового катания с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00. Понедельник — выходной. Жителей Подольска также предупреждают, что график работы катка может меняться на фоне погодных условий. Посетители смогут прийти на сеанс по электронной очереди.

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Для удобства гостей будет открыт новый пункт проката коньков с современным оборудованием, лавочками для переодевания и отдыха, а также ячейками для хранения вещей.

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