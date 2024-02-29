Подмосковье 29 февраля 2024, 10:38 Каток в парке «Елочки» в Домодедове будет работать до средины марта Министерство благоустройства Московской области

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Жители и гости Домодедова смогут пользоваться катком в парке «Елочки» до середины марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Покататься в парке «Елочки» можно бесплатно. Каток открыт с 11:00 до 22:30. Для удобства жителей здесь работает пункт проката и заточки коньков.

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На территории катка есть теплые раздевалки. Найти объект можно по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, 107.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

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