Подмосковье 28 января 2024, 18:15 Каток в Коломне посетили более 20 тысяч человек с начала года Телеканал «360»

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Участники проекта «Активное долголетие» регулярно посещают разнообразные мероприятия. Покататься и взять в прокат коньки здесь можно совершенно бесплатно.

Зимний аттракцион стал местом отдыха не только детей, но и жителей старшего поколения.

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«Очень популярно, начиная от детей, заканчивая людьми старшего возраста, „Активное долголетие“ очень активно участвует. Это новая точка притяжения в Коломне, потому что здесь украшения, лед качественный, иллюминация. Округ также затратил средства на украшение прилегающей площади, вечером здесь очень хорошо и людям нравится», — сообщил начальник управления градостроительства городского округа Коломна Алексей Резников.

Программа «Активное долголетие» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. Ее главная задача — вовлечь людей старшего поколения в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков. В рамках проекта проходят экскурсии, мастер-классы, творческие выступления и другие мероприятия.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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