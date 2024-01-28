28 января 2024, 18:15
Каток в Коломне посетили более 20 тысяч человек с начала года
Участники проекта «Активное долголетие» регулярно посещают разнообразные мероприятия.
Покататься и взять в прокат коньки здесь можно совершенно бесплатно.
Зимний аттракцион стал местом отдыха не только детей, но и жителей старшего поколения.
Реклама
«Очень популярно, начиная от детей, заканчивая людьми старшего возраста, „Активное долголетие“ очень активно участвует. Это новая точка притяжения в Коломне, потому что здесь украшения, лед качественный, иллюминация. Округ также затратил средства на украшение прилегающей площади, вечером здесь очень хорошо и людям нравится», — сообщил начальник управления градостроительства городского округа Коломна Алексей Резников.
Программа «Активное долголетие» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. Ее главная задача — вовлечь людей старшего поколения в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков. В рамках проекта проходят экскурсии, мастер-классы, творческие выступления и другие мероприятия.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
Активное долголетие
Реклама
Реклама