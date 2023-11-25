Подмосковье 25 ноября 2023, 23:07 Каток с искусственным льдом открыли в Химках на улице Панфилова Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Бесплатный каток с искусственным льдом открыли в городском округе Химки неподалеку от домов № 12 и № 15. Площадь объекта для любителей спорта превышает 1,3 тысячи метров квадратных.

Юные воспитанники спортивной школы смогли первыми оценить качество льда. После открытия катка для них провели тренировку.

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Глава Химок Дмитрий Волошин подчеркнул, что городской округ по традиции одним из первых открывает ледовый сезон.

«Два катка с искусственным льдом уже готовы принять первых посетителей — в сквере Юбилейный и на улице Панфилова. Всего подготовим в Химках более 50 площадок для катания на коньках и лыжах. Желаю всем приятного отдыха!» — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Ледовую площадку открывают в городе шестой год подряд. Для удобства местных жителей и гостей на стадионе оборудовали теплые раздевали, а также зоны заточки и проката коньков. Каток будет работать каждый день с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки

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