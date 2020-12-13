Каток с искусственным льдом открыли в Чехове

Каток с искусственным льдом залили в подмосковном Чехове. Открытие площадки приурочено ко Дню Конституции России.

Каток залили на главной площади города — там он впервые. Каток всепогодный — ему не страшны оттепели или перепады температур. По трубам к его основанию идет фреон, которые и обеспечивает ледовое покрытие. Размеры катка — 26 на 56 метров, как стандартная хоккейная площадка.

Каток бесплатный. Весь день рядом с ним работала ярмарка. Праздничное настроение поддерживали ростовые куклы, казачьи песни, организаторы также представили световое шоу «Сахара».

«Здесь смогут ребята заниматься спортом и помимо этого любой житель городского округа может прийти, покататься на коньках и весело провести время. Попить глинтвейна на ярмарке… И весьма достойно провести время, праздничный день. <…> Мы постарались, чтобы здесь по различным направлениям и различным интересам у людей была возможность комфортно провести время», — рассказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Первую тренировку на новой ледовой площадке уже провели юниоры хоккейного Клуба «Витязь».

Гриша Князев семь лет занимается в хоккейной секции, но на такой площадке он катался впервые.

«Хоккей мне дает быть сильным, мужественным. Никогда не сдаваться. Если ты упал, то надо вставать и продолжать играть! <…> Хорошо, что появился такой лед. Можно заниматься на здоровье. На свежем воздухе развивать свои физические возможности», — рассказал юный хоккеист.

В тот день воспитанники опробовали не только свежий каток, но и новые клюшки. Их вручили советник губернатора Московской области Александр Коган и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

День Конституции ежегодно отмечается 12 декабря.