Подмосковье 20 ноября 2023, 09:50 Каток открылся в парке Малевича в Одинцове Мария Шматкова

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Каток открыли в парке Малевича в Одинцове. Массовые катания будут доступны в будни с 11:30 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 21:30.

Сеансы массового катания будут рассчитаны на полтора часа. Стоимость билета составит в будние дни 300 рублей для детей и 350 для взрослых, а в выходные — 350 и 450 рублей.

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По словам сотрудника проката Александра Леонова, каток в парке Малевича впервые открыли так рано.

«Здесь установлено специальное оборудование, которое позволяет намораживать лед и держать минусовую температуру. Чтобы попасть на каток, необходимо приобрести билет, пройти через турникет, переобуться. Если у вас свое снаряжение, вы просто переобуваетесь и выходите на лед», — сказал он.

В ближайшее время рядом с катком откроют зону фуд-корта.

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