Подмосковье 25 декабря 2023, 12:31 Каток открыли в Пестовском парке в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ледовое шоу Ильи Авербуха показали на открытии катка в Пестовском парке в Балашихе. Посмотреть выступление профессиональных фигуристов пришли свыше 5,5 тысячи жителей микрорайона Железнодорожный.

Участие в ледовом шоу приняли звезды фигурного катания: Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Артем Федорченко, Алексей Усков, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Каток в Пестовском парке обустроили при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Там уложен искусственный лед, также работает прокат коньков и обогреваемая комната отдыха. Все желающие могут прокатиться на новой ледовой площадке с 25 декабря.

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