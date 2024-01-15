Подмосковье 15 января 2024, 11:10 Каток открыли в парке «Река времени» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Праздничную программу провели в парке «Река времени» в Лобне по случаю открытия катка. Для гостей организовали дискотеку с конкурсами и аниматорами.

На открытии катка в парке выступила призер международных соревнований в одиночном катании, фигуристка Дарья Усачева. Мероприятие провели в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

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«Это было волшебное выступление, которое вызвало множество позитивных эмоций у зрителей!» — сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Рядом с ледовой площадкой работает прокат коньков и раздевалки. Подробнее о работе катка можно узнать в Telegram-канале дирекции парков городского округа Лобня.

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