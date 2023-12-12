Подмосковье 12 декабря 2023, 16:37 Каток открыли в парке имени Толстого в Химках Министерство благоустройство Московской области

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Каток с натуральным льдом открылся в парке имени Толстого в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Рядом с катком располагается корпус с теплой раздевалкой и камерами хранения. При необходимости посетители могут взять коньки в прокат. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00, длительность сеанса составляет один час.

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«В этом году будет работать 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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