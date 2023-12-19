19 декабря 2023, 16:41
Каток открыли на стадионе «Дружба» в Мытищах
Открылся каток на стадионе в микрорайоне Дружба в Мытищах. Для массовых катаний там предусмотрена праздничная подсветка и музыка.
После реконструкции и благоустройства начал работу спортивный комплекс в микрорайоне Дружба в Мытищах. Там же открылся бесплатный каток. Он работает ежедневно с 8:00 до 22:00.
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Ранее в торжественной обстановке открыли каток на площади у Дворца культуры «Яуза». Первыми на искусственный лед вышли звезды ледового шоу Ильи Авербуха.
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Мытищи
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