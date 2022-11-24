Подмосковье 24 ноября 2022, 11:33 Каток на стадионе «Зоркий» открыли в Красногорске

Читать 360tv в

В Красногорске стартовал сезон катания на коньках. Выйти на лед можно на стадионе «Зоркий». В выходные на катке побывало больше двух тысяч человек.

На стадионе «Зоркий» можно не только с ветерком прокатиться на коньках, но и выпить горячий чай или перекусить. Здесь оборудовали места для отдыха, также работает прокат.

Реклама

«Все жители, у которых нет коньков, могут взять коньки в аренду. Если у них есть свои коньки и они хотят привести их в надлежащее состояние, тут всегда есть заточка. Все необходимые инфраструктуры для катания на коньках оборудованы для жителей нашего городского округа», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев.

Реклама

Каток работает каждые выходные по вечерам. Можно попасть на один из двух сеансов. Первый в стартует в 17:45, второй — в 19:30. Стоимость билета не менялась с прошлого года — 150 рублей. Льготные категории граждан могут кататься на стадионе бесплатно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».