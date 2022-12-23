Подмосковье 23 декабря 2022, 16:37 Каток на стадионе «Сатурн» открыли в Раменском

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Каток открыли на малом футбольном поле стадиона «Сатурн» в Раменском. Его площадь составила более трех тысяч квадратных метров, он сможет принять до 100 человек.

Стадион «Сатурн» — одна из самых популярных площадок, где можно активно провести время с родными и друзьями. Всю зиму здесь можно будет не только кататься, но и любоваться тем, как оттачивают свое мастерство воспитанники школы фигурного катания.

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«Я хотел бы всем жителям и гостям Раменского городского округа сказать — свершилось! Каток с сегодняшнего дня официально открыт. Каток работает ежедневно с 17:00 до 22:00. На территории есть раздевалка, заточка и прокат коньков, буфет, поэтому приходите, дышите свежим воздухом, наслаждайтесь», — сказал председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа Леонид Савин.

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Всего этой зимой в округе будут открыты 40 катков и четыре лыжные трассы. Для любителей сноубордов подготовлены горнолыжные спуски в клубе «Гая Северина». Всех спортсменов Раменского уже пригласили поучаствовать в новогодней лыжной гонке, которая пройдет 31 декабря. Ожидается порядка 300 участников.

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