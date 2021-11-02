Каток и скейт-площадка появятся в Наташинском парке Люберец

Новый ледовый каток откроют в декабре в Наташинском парке Люберец. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин подчеркнул, что он будет олицетворять современные стандарты.

По словам Хайкина, каток станет точкой притяжения жителей и гостей Люберец.

Мы ежегодно ведем работу по созданию новых и благоустройству уже существующих парков и делаем все, чтобы они стали жемчужинами того или иного округа Михаил Хайкин.

На этом перемены в парке не закончатся. В 2022 году откроют новую скейт-площадку. На это сегодня есть большой запрос от молодежи.

Продолжится и озеленение. В следующем году высадят более 100 новых кленов, берез, лип и рябин.

Что уже изменилось?

Большое благоустройство Наташинского парка длится уже не первый год. Там появились уличные тренажеры и спортивная площадка, игровой городок и один из самых высоких во всем Подмосковье аттракционов «Колесо обозрения».

Преобразили и центральную площадь, создав амфитеатр на 100 мест. Кроме того, работает прокат велосипедов.

Открыли спортивную школу по вейкбордингу, предусмотрев там удобства для жителей с ограниченными возможностями здоровья.