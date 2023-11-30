Подмосковье 30 ноября 2023, 16:25 Каток и резиденцию Деда Мороза откроют в Балашихе 1 декабря Телеканал «360»

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Площадки для активностей откроют в парке «Пехорка» в Балашихе 1 декабря. Там начнут работу каток и резиденция Деда Мороза.

Во время праздничной программы в парке торжественно откроют каток, зажгут огни на новогодней ели и устроят световое шоу для гостей.

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В резиденции зимнего волшебника дети познакомятся с Дедом Морозом и его друзьями. Ребята старше шести лет смогут принять участие в мастер-классах по созданию елочных игрушек и снежинок. Запись по телефону: 8 (965) 428-46-62.

Открытие катка состоится в 18:00, а резиденции — в 18:15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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