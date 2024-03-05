Подмосковье 05 марта 2024, 16:21 Катки в парках Подмосковья посетили 34 тысячи человек за неделю Министерство благоустройства Московской области

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С 26 февраля по 3 марта катки в парках Подмосковья посетили 34 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В Подмосковье работают 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты находятся в парках и на общественных территориях. У многих есть пункты проката спортивного инвентаря, теплые раздевалки.

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Список катков можно посмотреть на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.

Парки региона приняли 1,2 миллиона человек за неделю, что на 396 тысяч больше аналогичного периода 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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