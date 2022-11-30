Подмосковье 30 ноября 2022, 09:55 Катки откроют в 12 парках Подмосковья в начале декабря

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Парки Подмосковья начали подготовку к новогодним праздникам. В восьми из них катки откроются со стартом зимнего сезона — 1 декабря. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что зимой в парках организуют катки, лыжные трассы и ледяные горки. Какие-то объекты уже открылись, но большинство из них заработают позже в декабре.

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«Парки культуры и отдыха являются главными точками притяжения жителей в любое время года. Поэтому наша задача — организация полноценного содержательного отдыха независимо от сезона», — отметил он.

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С 1 декабря откроются катки в Городском парке Долгопрудного, Центральном парке в Мытищах, Городском парке Реутова, парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, Дрезненском городском парке, Детском парке культуры и отдыха и парке имени Талалихина в Подольске и Парке семейного отдыха в Дубне.

Днем позже, 2 декабря, для посетителей откроются объекты в парке «Пехорка» в Балашихе и Центральном парке Ногинска, а 3 декабря — в Сестрорецком парке в Клину и парке «Елочки» в Домодедове.

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