«Катюша» по-прежнему звучит. Коллектив военно-патриотической песни из Подмосковья приехал в Донбасс | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 11:28 Поделиться Telegram

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Viber «Катюша» по-прежнему звучит. Коллектив военно-патриотической песни из Подмосковья приехал в Донбасс Коллектив военно-патриотической песни из Подмосковья «Катюша» приехал в Донбасс

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Привычные для людей Донбасса звуки взрывов и свиста снарядов иногда заглушает вечное — музыка. В рамках акции «Доброе дело» сюда приехал коллектив военно-патриотической песни из Подмосковья.

В Донецке группа «Катюша» пела только для бойцов — массовые мероприятия в городе не проводят, слишком опасно. А освобожденный Бердянск в этом году уже смог отметить День города. Сюда в рамках акции «Доброе дело» волонтеры Подмосковья при поддержке Народной милиции ДНР доставили более 20 тонн гуманитарной помощи.

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«Городу Бердянску было 195 лет, и мы участвовали в центральном концерте, посвященном этому дню. [На мероприятии] собирались жители этого города», — поделился музыкант клуба военно-патриотической песни «Катюша» Александр Качур.

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Руководитель коллектива отметил, что не вернуться в Донбасс после первого визита невозможно, если увидеть глаза людей, в которых отражено все пережитое за прошедшие восемь лет.

«Я сам работаю с детьми, являюсь педагогом дополнительного образования, и я посмотрел в глаза детишек. Ну прям совсем не детский взгляд <…> После этого приезжаю к себе, смотрю на детишек (ну, как детишек — 10, 11, 12 лет) — вот они беззаботные, счастливые. А здесь другой взгляд. Этого я никогда не забуду», — отметил руководитель клуба военно-патриотической песни «Катюша» Константин Солдатов.

Коллектив приезжает в Донбасс регулярно с 2017 года, но песни в исполнении «Катюши» уже не раз поднимали боевой дух — и не только здесь.

«У меня восемь командировок с 2014 года сюда. Две у нас сирийские командировки: 2018 и 2020 год. <…> Были удостоены чести поехать туда поздравлять бойцов», — рассказал Солдатов.

Проникнувшись горем людей Донбасса, авторы «Катюши» после прошлых поездок создали новые произведения.

«Когда ты приезжаешь, смотришь: есть такие эмоции, которые надо как-то выделить, передать людям — это песня, это стихи», — рассказал Качур.

Написанные от души песни помогают слушателям. Особенно они важны для тех, кто сейчас защищает Родину.

«Естественно, каждый мирный житель в России хочет прийти и пожать руку солдату, сказать спасибо, потому что он стоит на защите Родины своей. <…> Солдаты очень благодарны. Многие даже со слезами на глазах», — рассказала координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

Пока в Латвии за исполнение песни, которая у любого русского человека ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне, можно получить штраф почти в три тысячи евро, в Донбассе «Катюша» по-прежнему звучит. С песней здесь чтут память предков и отстаивают свой край и сегодня.

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