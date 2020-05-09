«Катюша» и «День Победы»для фронтовиков. Ветеранам подмосковного Рошаля устроили праздничный концерт под окнами

Мини-концерты для ветеранов подмосковного Рошаля устроили прямо под окнами. Специально для фронтовиков артисты исполнили любимые военные песни — «Катюшу» и «День Победы».

Когда началась Великая Отечественная война, Виктору Панькову не было и 18 лет. Добровольцем на фронт не взяли — чтобы попасть в ряды красноармейцев, ему пришлось вступить в комсомольскую организацию. За время войны Паньков успел послужить и в артиллерии, и в пехоте, и в танковых войсках. В 1944-м рядовой Паньков получил серьезное ранение, после которого долго лечился в госпитале. Победу встретил в Тюмени, в военном училище.

Праздничные поздравления ветеран принимал, спустившись на улицу.

От всей души, такого не было никогда, и дай Бог, чтобы было всегда! Спасибо за все! Я восхищен! Виктор Паньков ветеран Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны из городского округа Рошаль на фронт ушли более 1000 человек. Каждый из них имеет свою историю. Они воевали на Курской дуге, обороняли Москву, дошли до Бреста. Подмосковные солдаты защищали родину на всех рубежах. Сегодня память невернувшихся с войны почтили минутой молчания у Вечного огня. Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия пришлось отменить. Но даже это не помешало встретить День Победы. И пусть все празднуют его дома, каждый чтит и помнит подвиг героев.

«Я уверен, что в каждой квартире, в каждом доме в России, в каждом сердце наших граждан сегодня праздник. Всех с праздником! С Днём Победы!» — сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Персональное поздравление ветеранов стало праздником и для жителей окрестных домов. В годы Великой Отечественной войны Александра Волкова была медсестрой. Не щадя себя, под обстрелами она вытаскивала раненых с поля боя. В 1942 году оказалась в самом пекле — на 3-ем Белорусском фронте. Однако и бомбежки, и контрнаступления, и мерзлые окопы, и голод медсестра Волкова с достоинством вынесла.

И именно на фронте она нашла свою первую и настоящую любовь — он служил начальником штаба. Поженились влюбленные сразу после войны.

Она его встретила, там, на фронте. И фамилии у них были одинаковые — Волкова и Волков. По списку посмотрел и говорит: «Пригласите ее ко мне». Пригласили, и она пришла такая… и он в обмороке был. Сразу полюбила его. Увез ее в Казань, и 9 мая она встречала там Лариса Мангасарова дочь А. И. Волковой, ветерана Великой Отечественной войны.

Мини-концерты в День Победы прошли в шести дворах Рошаля. Ветераны встретили праздник в узком семейном кругу, среди родных и близких. Но каждый из них получил памятные подарки и услышал слова благодарности за мирное небо над головой.