Катания на хаски, салют и реконструкция битвы. Как отметят 23 Февраля в Кубинке

Праздничная программа развернется рядом с Главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 23 февраля. Гостей ждут катания на хаски, реконструкция битвы под Москвой и салют.

Посетители увидят выставку образцов современной техники и смогут присоединиться к аттракциону «Танкодром».

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что для гостей подготовят интерактивные и анимационные программы.

Одна из любимых активностей в Подмосковье — катание на хаски. Также гости смогут сделать фотографии с участниками реконструкции.

В течение всего дня на сцене у главного катка Подмосковья пройдут выступления творческих коллективов, а вечером гостей ждет салют комитет по туризму Подмосковья.

В 9:00 в храме начнется праздничный молебен, а в 11:00 на колокольне состоится выступление звонарей.

Главный храм Вооруженных сил России находится в парке «Патриот» в Кубинке. Это городской округ Одинцово.

Первый камень в основание храма заложили при участии президента Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министра обороны Сергея Шойгу.