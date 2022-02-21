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    21 февраля 2022, 11:54

    Катания на хаски, салют и реконструкция битвы. Как отметят 23 Февраля в Кубинке

    Парк «Патриот» в Кубинке подготовит реконструкцию битвы под Москвой к 23 февраля

    Анастасия Аброськина

    Праздничная программа развернется рядом с Главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 23 февраля. Гостей ждут катания на хаски, реконструкция битвы под Москвой и салют.

    Катания на хаски, салют и реконструкция битвы. Как отметят 23 Февраля в Кубинке | Изображение 1

    Посетители увидят выставку образцов современной техники и смогут присоединиться к аттракциону «Танкодром».

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что для гостей подготовят интерактивные и анимационные программы.

    Одна из любимых активностей в Подмосковье — катание на хаски. Также гости смогут сделать фотографии с участниками реконструкции.

    В течение всего дня на сцене у главного катка Подмосковья пройдут выступления творческих коллективов, а вечером гостей ждет салют

    комитет по туризму Подмосковья.

    В 9:00 в храме начнется праздничный молебен, а в 11:00 на колокольне состоится выступление звонарей.

    Главный храм Вооруженных сил России находится в парке «Патриот» в Кубинке. Это городской округ Одинцово.

    Первый камень в основание храма заложили при участии президента Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министра обороны Сергея Шойгу.