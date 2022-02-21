Катания на хаски, салют и реконструкция битвы. Как отметят 23 Февраля в Кубинке
Парк «Патриот» в Кубинке подготовит реконструкцию битвы под Москвой к 23 февраля
Праздничная программа развернется рядом с Главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 23 февраля. Гостей ждут катания на хаски, реконструкция битвы под Москвой и салют.
Посетители увидят выставку образцов современной техники и смогут присоединиться к аттракциону «Танкодром».
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что для гостей подготовят интерактивные и анимационные программы.
Одна из любимых активностей в Подмосковье — катание на хаски. Также гости смогут сделать фотографии с участниками реконструкции.
В течение всего дня на сцене у главного катка Подмосковья пройдут выступления творческих коллективов, а вечером гостей ждет салют
комитет по туризму Подмосковья.
В 9:00 в храме начнется праздничный молебен, а в 11:00 на колокольне состоится выступление звонарей.
Главный храм Вооруженных сил России находится в парке «Патриот» в Кубинке. Это городской округ Одинцово.
Первый камень в основание храма заложили при участии президента Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министра обороны Сергея Шойгу.