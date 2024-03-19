Подмосковье 19 марта 2024, 21:29 Катания на хаски и мастер-класс от силового атлета прошли в Пушкино на Масленицу Медиасток.рф

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В Пушкино масштабно и весело отметили Широкую Масленицу. Для гостей мероприятия организовали катания на упряжках, запряженных сибирскими хаски, силовой мастер-класс от профессионального спортсмена, конкурс масленичных кукол и другие развлечения.

«Изюминкой нашего праздника уже второй год стала огромная масленичная кукла. Высотой она практически 16 метров. Это самая большая масленичная кукла в Московской области», — поделился заместитель главы Пушкинского городского округа Елена Панькив.

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Всего на празднике прихода весны в Пушкино побывали около 10 тысяч человек. Для гостей испекли свыше 3,5 тысячи блинов и организовали больше 20 площадок, где каждый смог найти себе развлечение для души.

Завершилось мероприятие традиционным сожжением чучела зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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