Катание на лошадях и ретромотоциклы. Как в Истре отпраздновали Масленицу
Сесть на устрашающего вида харлей или легкий мопед и побороться в заезде мог любой житель Истры.
«Масленица классная, интересная, людей много, тут любые люди собрались, им интересно ездить здесь на мотоциклах», — сказал Андрей Диков, участник «МотоМасленицы».
На трассе встретились даже маленькие гонщики. Например, 6-ти летний Кирилл преодолевает крутые повороты, а другой квадрациклистке всего четыре.
Гости «МотоМасленицы» могли прокатиться на лошадях. Байкеры приготовили много вкусных блюд. Словом, организаторы не только для байкеров постарались, но и для обычных гостей праздника. На празднике был импровизированный фуд-корт. За шеф-поваров здесь — снова байкеры. Кроме того, гости праздника могли сфотографироваться на фоне необычной техники и прикоснуться к раритетным мотоциклам.
Байкеры собираются в Зеленково уже на протяжении 7 лет. И следующий год не будет исключением.