Катание на лошадях и ретромотоциклы. Как в Истре отпраздновали Масленицу

В деревне Зеленково городского округа Истра отпраздновали Масленицу. Такое можно увидеть нечасто. На празднике не было ни скоморохов, ни ряженных с бубном — только брутальные байкеры. А еще — рев моторов и адреналин. Вот такое начало весны в Истре. Принять участие в заезде мог любой желающий.

Сесть на устрашающего вида харлей или легкий мопед и побороться в заезде мог любой житель Истры.

«Масленица классная, интересная, людей много, тут любые люди собрались, им интересно ездить здесь на мотоциклах», — сказал Андрей Диков, участник «МотоМасленицы».

На трассе встретились даже маленькие гонщики. Например, 6-ти летний Кирилл преодолевает крутые повороты, а другой квадрациклистке всего четыре.

Источник фото: телеканал «360»

Гости «МотоМасленицы» могли прокатиться на лошадях. Байкеры приготовили много вкусных блюд. Словом, организаторы не только для байкеров постарались, но и для обычных гостей праздника. На празднике был импровизированный фуд-корт. За шеф-поваров здесь — снова байкеры. Кроме того, гости праздника могли сфотографироваться на фоне необычной техники и прикоснуться к раритетным мотоциклам.

Байкеры собираются в Зеленково уже на протяжении 7 лет. И следующий год не будет исключением.