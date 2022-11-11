Подмосковье 11 ноября 2022, 18:40 Каталог уникальных растений Ивантеевского дендропарка создадут в Подмосковье

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Работники Ивантеевского лесопитомника и ФБУ «Рослесозащита» создадут каталог растений, высаженных в дендропарке в период с 1936 по 1997 год. Мероприятие приурочат к 125-летию со дня рождения академика Александра Яблокова, который основал питомник.

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«Дендрологический парк стал главным детищем Александра Сергеевича Яблокова, со дня рождения которого 14 ноября исполняется 125 лет. Долгое время парк является зеленым музеем и научной лабораторией под открытым небом, он уникален не только для Подмосковья», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ивантеевский питомник получил широкую известность за рубежом, а Яблокова называют основателем отечественной лесной селекции и лесного семеноводства. В его научном арсенале около 70 важных научных работ о растениях.

В 1936 году академик заложил дендропарк с коллекцией деревьев из Америки, Европы, Японии, Китая, Сибири и с Дальнего Востока. Здесь ученые проводили научные исследования, изучали селекцию и семеноводство, работали над созданием гибридов. Отсюда вышло 25 новых сортов растений.

Подробный каталог всех деревьев и кустарников Ивантеевского дендропарка станет практическим пособием для ученых и селекционеров будущих лет. Завершить эту работу планируется до конца 2022 года.

В ноябре новые данные для ведения Красной книги Подмосковья поступили в Минэкологии региона. Специалисты весь год следили за популяциями редких животных и обнаружили 930 новых мест их обитания. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создавать лесопарки на территории региона, и эта работа уже началась.