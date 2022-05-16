Катафоты в шахматном порядке снизят число аварий на дорогах Подмосковья

Катафоты в шахматном порядке впервые появятся на 100 участках дорог Подмосковья. Такие устройства создают светоотражение и вибрацию, привлекающие внимание в сумерках, при плохой видимости и обильных осадках.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что катафоты оснащены светодиодами, которые работают до 72 часов без заряда. Это особенно актуально зимой.

При наезде на катафоты водитель чувствует вибрацию, которая позволит понять, что водитель мог выехать на встречную полосу или обочину, напомнит о необходимости сбавить скорость.

Впервые в этом году катафоты монтируют по осевой разметке — в шахматном порядке. Это работа на опережение Алексей Гержик.

Сначала световозвращающие элементы появятся на опасных и аварийных участках, где уже были случаи съездов с полосы и встречные столкновения.

«Всего будет смонтировано свыше 7,5 тысячи катафотов на 100 участках дорог в 26 округах Подмосковья, — сообщил Гержик.

Он уточнил, что работу планируют завершить в июле. Катафоты в Подмосковье устанавливают с 2019 года.