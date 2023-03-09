Подмосковье 09 марта 2023, 15:21 Кастинг для проекта «Театральный поединок» пройдут в четырех округах Подмосковья в марте

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Кастинг-встречи проекта «Театральный поединок» проведут в четырех округах Подмосковья в марте. На них участники познакомятся друг с другом и поделятся опытом.

Встречи пройдут 11 марта в ДК «Современник» в Дмитрове, 12 марта в ДК Дедовска, 25 марта в КПЦ «Дубровицы» в Подольске и 26 марта в Доме культуры в Ногинске.

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Участники восьми коллективов улучшат навыки актерского мастерства и импровизации на мастер-классах под руководством опытных преподавателей. Применить знания они смогут на сцене в формате всероссийской театральной игры «Импровизационный батл». Руководители смогут оценить мастерство участников и сформировать команды, которые выступят на конкурсе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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