Подмосковье 18 апреля 2023, 05:29 Кассиры-контролеры ЦППК оформили полмиллиона билетов по безналичному расчету за последние полгода АО «Центральная ППК»

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С октября 2022 года клиенты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Московской области заплатили за проезд картами 500 тысяч раз. Функция доступна в поездах всех направлений.

Безналичный способ оплаты стал самым популярным на Белорусском направлении, где услуга появилась впервые, — 95 тысяч транзакций. На втором и третьем местах — Горьковское и Рижское направления. Пассажиры расплатились картами 68 и 66 тысяч раз соответственно.

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Если пассажир не купил билет перед поездкой, при оформлении в поезде с него взимается дополнительный сбор. При этом стоимость проезда и правила оформления не зависят от способа оплаты.

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