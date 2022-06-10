Каширское шоссе отремонтируют для удобства жителей Подмосковья

Скоро для всех жителей Ленинского округа Московской области улучшится транспортная доступность. В 2023 году там начнутся ремонтные работы на участке Каширского шоссе. На проект выделят 16,4 миллиарда рублей.

Как рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова, шоссе собираются расширить до восьми полос движения от транспортной развязки с А105 подъезд к аэропорту Домодедово до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Кроме того, на шоссе появится три разноуровневые транспортные развязки, на которых движение будет бессветофорным.

«Приступить к проектированию дороги планируется после определения подрядчика и заключения госконтракта, а в 2023 году начнется строительство объекта. Завершить все строительно-монтажные работы мы рассчитываем в 2026 году», — отметила Анна Кротова.

Сейчас на Каширском шоссе не всегда удается справиться с тем, что транспортный поток неуклонно растет. Особенно сильно это ощущается в районе, где оно пересекается с Володарским шоссе. На участке возникают серьезные пробки, некоторым водителям приходится терять два часа времени утром и вечером. После того как будет проведена реконструкция, пропускная способность дороги возрастет как минимум в два раза. Это сможет повысить качество жизни как минимум трехсот тысяч жителей Ленинского округа Подмосковья.