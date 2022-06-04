Каширская ГРЭС отметила 100-летний юбилей

100 лет со дня ввода в эксплуатацию отметила Каширская ГРЭС 4 июня. Эта станция стала первой в СССР, которую построили по плану ГОЭЛРО (государственному плану электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года).

Строительство электростанции велось с 1919 по 1922 годы. Электрическая мощность Каширской ГРЭС на момент ввода составляла 12 МВт. Она стала второй по мощности тепловой электростанцией в Европе.

Электростанция пережила несколько этапов модернизации. ГРЭС была научным центром, где внедряли и проюбовали самые передовые технологии, которые затем тиражировались по всей отечественной энергетике и перенимались зарубежными странами.

Сегодня Каширская ГРЭС переживает возрождение. В рамках президентской Программы модернизации тепловой энергетики на площадке электростанции построят два дубль блока ПГУ-460 на базе российской инновационной газовой турбины производства «Силовых машин». Так в Подмосковье появится современный, экологичный источник электроэнергии. Это позволит также создать новые рабочие места.

В честь юбилея электростанции площадь возле Дома культуры имени Ленина в Кашире-2 назвали «Площадью 100-летия Каширской ГРЭС».

С юбилеем Каширскую электростанцию поздравили министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц, первый заместитель Главы городского округа Каширы Юрий Бородин, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель Межрегиональной организации в городе Москве и Московской области Общественной организации «Всероссийский Электропоофсоюз» Сергей Маликов.