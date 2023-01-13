Подмосковье 13 января 2023, 10:57 Кашира, Ступино и Сергиев Посад станут побратимами китайских городов в 2023 году Pixabay

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Еще три муниципалитета Подмосковья подпишут соглашения с Китаем о сотрудничестве в 2023 году. Города-побратимы из Поднебесной появятся у Сергиева Посада, Ступины и Каширы.

«В этом году Подмосковье заключает четыре соглашения, согласно которым областные города станут побратимами с рядом китайских городов», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Первое из соглашений о дружбе уже заключено между Мытищами и китайским городом Дэчжоу провинции Шандун. На очереди три других муниципалитета. Побратимами станут Кашира и Шоугуан, Сергиев-Посад и Вэйхай, Ступино и Циндао.

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«Сейчас идет работа над заключением крупного межрегионального соглашения между Подмосковьем и провинцией Шандунь. Документ подпишут губернаторы Андрей Воробьев и Чжоу Найсян. Связи региона с Китаем укрепятся», — добавил Филимонов.

Сотрудничество между городами будет происходить в разных сферах, в том числе в области сельского хозяйства, промышленности, торговли и культуры. Руководители городов будут поддерживать контакты и прорабатывать взаимовыгодные проекты.

За последние 10 лет Подмосковье привлекло в экономику более 750 миллионов долларов инвестиций из Китая, благодаря чему было создано свыше шести тысяч рабочих мест.