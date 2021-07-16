Подмосковье заняло одну из лидирующих в стране позиций по темпам вакцинации от коронавируса. Все больше жителей приходят сделать прививку. Среди округов, где план выполняют очень хорошо, Кашира. Она в числе первых по вакцинации, и результат уже виден: все меньше людей заболевают ковидом.

В поликлинике на Южной улице, например, работает фельдшер Анастасия. За два месяца она привила около девяти тысяч человек. Всего год назад девушка отучилась в колледже и сразу же начала помогать пациентам здесь.

«Я пришла на неотложную помощь, начала здесь с вызовов. Но тогда пандемия еще не была так ярко выражена. Мы выезжали к пациентам с гипертоническими болезнями, температурой. В ноябре из-за коронавируса у меня было уже около 40 вызовов каждый день», — рассказала Анастасия.

С ней и врачами встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас Кашира в зеленой зоне по вакцинации. Это означает, что все планы выполняют в срок или даже досрочно.

Кашира — номер один у нас по вакцинации. И главный врач большой молодец, врачи. Нашли, как убедить людей. Сегодня и заболеваемость самая низкая в Кашире, хотя тоже есть Андрей Воробьев.

Глава региона поблагодарил медиков и отметил, что они делают большую и важную работу.

«Я очень надеюсь, что дальше мы решим вопросы о массовом иммунитете. И будет совсем хорошо», — добавил Воробьев.

Глава Подмосковья поблагодарил весь коллектив поликлиники. Ему показали и новый аппарат в кабинете МРТ. Раньше жители ездили в Домодедово, Зарайск, а теперь они смогут попасть на обследование по ОМС здесь.

Ранее Воробьев рассказал, что Подмосковье показывает один из лучших результатов по вакцинации в России.