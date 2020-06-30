Российский хоккеист, олимпийский чемпион Александр Черных сделал свой выбор по поправкам к Конституции в Воскресенске. Сегодня, 30 июня, он подчеркнул, что от участия каждого человека зависит развитие страны. Так, по его словам, особенно важно будущее детей.

Спортсмен рассказал, что пришел проголосовать, поскольку ему небезразлично то, что происходит в стране. Сами поправки, как отметил Черных, напрямую связаны со всеми сторонами жизни.

Среди поправок есть и те, которые напрямую касаются нашей культуры, искусства, истории, спорта, а также самого дорогого в жизни всех нас — наших детей. И мне хочется, чтобы дети чувствовали себя защищенными в это сложное время, чтобы они были уверены в поддержке и помощи государства на протяжении всей своей жизни Александр Черных.

Олимпийский чемпион добавил, что голосование — это шанс для каждого человека быть причастным к одним из самых значимых событий в истории страны. Он особенно подчеркнул, что «Россия — сильная держава».

Она славится и спортивными достижениями. Так пусть подрастающее поколение множит победы страны, в том числе и спортивные Александр Черных.

В Воскресенске проголосовали и представители известной здесь династии Молодкиных — братья Александр и Дмитрий. Общий трудовой стаж семьи — более 600 лет.

Основатели династии — шесть братьев Молодкиных. Их семьи — одни из уважаемых и старейших в Воскресенске. Династия ведет стаж работы с 1929 года, когда началось строительство будущего химического комбината. Работе здесь всю свою жизнь посвятили и следующие поколения.

Конечно, очень важны социальные поправки, закрепляющие наши трудовые права. Речь о том, что, например, государство гарантирует: минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум Александр Молодкин.

Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.