    30 июня 2020, 13:57

    «Касается самого дорогого в жизни — будущего детей». Хоккеист Александр Черных сделал выбор по поправкам в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Российский хоккеист, олимпийский чемпион Александр Черных сделал свой выбор по поправкам к Конституции в Воскресенске. Сегодня, 30 июня, он подчеркнул, что от участия каждого человека зависит развитие страны. Так, по его словам, особенно важно будущее детей.
    «Касается самого дорогого в жизни — будущего детей». Хоккеист Александр Черных сделал выбор по поправкам в Подмосковье | Изображение 1

    Спортсмен рассказал, что пришел проголосовать, поскольку ему небезразлично то, что происходит в стране. Сами поправки, как отметил Черных, напрямую связаны со всеми сторонами жизни.

    Среди поправок есть и те, которые напрямую касаются нашей культуры, искусства, истории, спорта, а также самого дорогого в жизни всех нас — наших детей. И мне хочется, чтобы дети чувствовали себя защищенными в это сложное время, чтобы они были уверены в поддержке и помощи государства на протяжении всей своей жизни

    Александр Черных.

    Олимпийский чемпион добавил, что голосование — это шанс для каждого человека быть причастным к одним из самых значимых событий в истории страны. Он особенно подчеркнул, что «Россия — сильная держава».

    «Касается самого дорогого в жизни — будущего детей». Хоккеист Александр Черных сделал выбор по поправкам в Подмосковье | Изображение 2

    Она славится и спортивными достижениями. Так пусть подрастающее поколение множит победы страны, в том числе и спортивные

    Александр Черных.

    В Воскресенске проголосовали и представители известной здесь династии Молодкиных — братья Александр и Дмитрий. Общий трудовой стаж семьи — более 600 лет.

    Основатели династии — шесть братьев Молодкиных. Их семьи — одни из уважаемых и старейших в Воскресенске. Династия ведет стаж работы с 1929 года, когда началось строительство будущего химического комбината. Работе здесь всю свою жизнь посвятили и следующие поколения.

    «Касается самого дорогого в жизни — будущего детей». Хоккеист Александр Черных сделал выбор по поправкам в Подмосковье | Изображение 3

    Конечно, очень важны социальные поправки, закрепляющие наши трудовые права. Речь о том, что, например, государство гарантирует: минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум

    Александр Молодкин.

    Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

    Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.