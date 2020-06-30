«Касается самого дорогого в жизни — будущего детей». Хоккеист Александр Черных сделал выбор по поправкам в Подмосковье
Спортсмен рассказал, что пришел проголосовать, поскольку ему небезразлично то, что происходит в стране. Сами поправки, как отметил Черных, напрямую связаны со всеми сторонами жизни.
Среди поправок есть и те, которые напрямую касаются нашей культуры, искусства, истории, спорта, а также самого дорогого в жизни всех нас — наших детей. И мне хочется, чтобы дети чувствовали себя защищенными в это сложное время, чтобы они были уверены в поддержке и помощи государства на протяжении всей своей жизниАлександр Черных.
Олимпийский чемпион добавил, что голосование — это шанс для каждого человека быть причастным к одним из самых значимых событий в истории страны. Он особенно подчеркнул, что «Россия — сильная держава».
Она славится и спортивными достижениями. Так пусть подрастающее поколение множит победы страны, в том числе и спортивныеАлександр Черных.
В Воскресенске проголосовали и представители известной здесь династии Молодкиных — братья Александр и Дмитрий. Общий трудовой стаж семьи — более 600 лет.
Основатели династии — шесть братьев Молодкиных. Их семьи — одни из уважаемых и старейших в Воскресенске. Династия ведет стаж работы с 1929 года, когда началось строительство будущего химического комбината. Работе здесь всю свою жизнь посвятили и следующие поколения.
Конечно, очень важны социальные поправки, закрепляющие наши трудовые права. Речь о том, что, например, государство гарантирует: минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимумАлександр Молодкин.
Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.
Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.