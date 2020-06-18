    18 июня 2020, 11:00

    «Касается абсолютно всех сфер жизни». Жителям Подмосковья рассказали о важности голосования по Конституции

    Анастасия Аброськина

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратился к жителям Подмосковья, призвав их активно голосовать по Конституции. Он отметил: важно дать личную оценку главному документу страны.
    «Касается абсолютно всех сфер жизни». Жителям Подмосковья рассказали о важности голосования по Конституции

    По словам Игоря Брынцалова, развитие государства на многие годы вперед зависит от каждого его жителя. Об этом он сказал в своем видеообращении через Instagram-аккаунт.

    Как гражданину нашей страны, мне наиболее важной является социальная справедливость. Одна из поправок говорит о том, что Российская Федерация гарантирует социальную поддержку всех граждан, индексацию социальных пособий и отдельных выплат

    Игорь Брынцалов.

    Также председатель Мособлдумы подчеркнул, что изменения в Конституции «продиктованы временем и касаются абсолютно всех сфер жизни».

    «Сейчас от каждого из нас зависит будущее страны — то, каким курсом мы будем двигаться дальше», — отметил он.

    Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным. Контролировать весь процесс станут представители ОП, общественных организаций и политических партий. Особое внимание уделят безопасности.