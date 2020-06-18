«Касается абсолютно всех сфер жизни». Жителям Подмосковья рассказали о важности голосования по Конституции
По словам Игоря Брынцалова, развитие государства на многие годы вперед зависит от каждого его жителя. Об этом он сказал в своем видеообращении через Instagram-аккаунт.
Как гражданину нашей страны, мне наиболее важной является социальная справедливость. Одна из поправок говорит о том, что Российская Федерация гарантирует социальную поддержку всех граждан, индексацию социальных пособий и отдельных выплатИгорь Брынцалов.
Также председатель Мособлдумы подчеркнул, что изменения в Конституции «продиктованы временем и касаются абсолютно всех сфер жизни».
«Сейчас от каждого из нас зависит будущее страны — то, каким курсом мы будем двигаться дальше», — отметил он.
Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным. Контролировать весь процесс станут представители ОП, общественных организаций и политических партий. Особое внимание уделят безопасности.