Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратился к жителям Подмосковья, призвав их активно голосовать по Конституции. Он отметил: важно дать личную оценку главному документу страны.

По словам Игоря Брынцалова, развитие государства на многие годы вперед зависит от каждого его жителя. Об этом он сказал в своем видеообращении через Instagram-аккаунт.

Как гражданину нашей страны, мне наиболее важной является социальная справедливость. Одна из поправок говорит о том, что Российская Федерация гарантирует социальную поддержку всех граждан, индексацию социальных пособий и отдельных выплат Игорь Брынцалов.

Также председатель Мособлдумы подчеркнул, что изменения в Конституции «продиктованы временем и касаются абсолютно всех сфер жизни».

«Сейчас от каждого из нас зависит будущее страны — то, каким курсом мы будем двигаться дальше», — отметил он.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным. Контролировать весь процесс станут представители ОП, общественных организаций и политических партий. Особое внимание уделят безопасности.