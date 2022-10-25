Карусели в парках Подмосковья подготовили к зимнему сезону | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 14:40 Карусели в парках Подмосковья подготовили к зимнему сезону

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Парковые карусели по программе губернатора установили в восьми округах Подмосковья. Из них шесть изготовили по дизайн-проекту в стиле русской сказки. Аттракционы уже подготовили к холодам, сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что карусели пользуются большой популярностью у жителей. В этом году на них прокатились около 750 тысяч человек.

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«Так как аттракционы работают круглогодично, мы провели комплекс необходимых работ для эксплуатации в осенне-зимний период. Была проведена замена жидкостей и смазочных материалов, проверка и контроль узлов, электрических цепей и контактов, их очистка и уборка», — добавил он.

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Карусели установили в парках в Кривякине, Сергиевом Посаде, Коломне, Богородском, Чехове, Волоколамске, Домодедове и Одинцове.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.