Карусели и горки для каждого. В Реутове появилась новая детская площадка

«Песочный дворик», «Рыболовная сеть», «Препятствия» — это названия игровых зон новой детской площадки, которая открылась в центральном городском парке Реутова. Впервые карусели, горки и спортивные элементы комплекса вместе с родителями выбирали и дети.

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Новая площадка на 1,5 тысячи квадратных метров появилась на месте давно устаревшей. На реконструкцию потратили 20 миллионов рублей. Это — уже одиннадцатый игровой комплекс, созданный в подмосковных парках по программе губернатора. Сама площадка поделена на игровые зоны для детей разного возраста и оборудована всепогодным травмобезопасным покрытием.

Торжественное открытие завершилось концертом прямо на площадке. В этом году на территории Подмосковья по губернаторской программе уже открыли 178 игровых комплексов.