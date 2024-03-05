Подмосковье 05 марта 2024, 19:38 Карусель в воскресенском парке вошла в пятерку лидеров по посещаемости на неделе Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало данные по количеству посещений каруселей за прошедшую неделю с 26 февраля по 3 марта. Более полутора тысяч человек прокатились на любимом детском аттракционе в парке усадьбы Кривякино Воскресенского городского округа.

Как рассказали в ведомстве, кривякинская карусель одна из самых красивых, ее неповторимый облик создал художник и дизайнер Денис Симачев.

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Помимо сказочных лошадок, которые очень нравятся детям, карусель еще и позволяет кататься целыми семьями — на ней могут одновременно находиться 44 человека.

Подобные карусели также установили в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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