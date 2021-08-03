Карусель «Фантазия» появилась в парке в Сергиевом Посаде по просьбе жителей

Новая карусель «Фантазия» появилась в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Об установке этого аттракциона попросили местные жители, ностальгирующие по цепочным каруселям из своего детства.

Кататься на ней могут дети от двух до 12 лет. До этого в июне округ получил в подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева карусель «Сказка», но жителям хотелось еще один аттракцион. Один из местных предпринимателей вызвался помочь — и теперь в парке появилась «Фантазия», рассказал глава округа Михаил Токарев.

В июне округ получил в подарок от губернатора карусель «Сказка», но родители, помня свое детство, попросили у главы региона посодействовать в установке цепочной карусели. Один из местных предпринимателей вызвался помочь — и теперь в парке появился новый аттракцион «Фантазия» Михаил Токарев.

Благоустройством «Скитских прудов» занялись по инициативе Андрея Воробьева. По словам местных жителей, теперь там есть все необходимое для отдыха с детьми.

Продолжаются работы и по благоустройству парков в других городских округах. Например, в Химках, в парке имени Льва Толстого, установят фонтан, организуют скейт-парк и сделают дополнительную велодорожку. Также собираются преобразить парк имени Величко. Там устанавливают сцену и амфитеатр. Скейт-парк и памп-парк появятся и в парке «Экоберег».