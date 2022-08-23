Карты «Стрелка» с уникальным дизайном «Лето в Подмосковье» поступили в продажу

В Московской области в кассы вокзалов, автостанций поступили новые транспортные карты «Стрелка», на которых сделан уникальный дизайн. Лимитированную серию посвятили проекту правительства «Лето в Подмосковье». С таким сообщением выступили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

К текущему моменту карты можно приобрести в кассах 37 транспортных объектов Мострансавто, которые находятся в разных городах Подмосковья. Уже закуплено порядка тысячи карт, узнать, есть ли они в наличии, можно в точках продажи.

Карта «Стрелка» стоит 80 рублей. Чтобы совершить первую поездку, нужно сначала пополнить свой баланс. Функционал карты остался тем же, он не зависит от дизайна.

При оплате проезда по этой карте работает система скидок. После каждой десятой поездки скидка возрастает на 7%. После каждой 51-й поездки выгода может достигнуть 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте строительства автовокзала в Бронницах, пообщался с пассажирами и водителями. В беседе с местными жителями глава региона назвал автовокзал «темой номер один» для этого подмосковного города.