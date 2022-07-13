Карты «Стрелка» с российским чипом поступили в пригородные кассы

Компания «Мострансавто» передала 10 000 новых транспортных карт «Стрелка» для реализации в пунктах продажи АО «Центральная ППК». Карты направлены в кассы, расположенные на крупных железнодорожных станциях Центральной пригородной пассажирской компании в Подмосковье.

В новых картах использован чип, разработанный российскими специалистами. Функционал карт «Стрелка» остался прежним. Пассажиры могут воспользоваться ими на городских, пригородных и междугородних маршрутах ЦППК.

Для оплаты проезда на автобусах «Мострансавто» карты «Стрелка» можно приобрести и пополнить на автовокзалах, автостанциях и на других объектах инфраструктуры компании.

Система лояльности действует в областном наземном транспорте. Чем больше поездок по картам «Стрелка» и «Тройка» за 30 дней совершает пассажир, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й поездки скидка составляет 35%. «Мострансавто» обслуживает более 1200 маршрутов по всему региону. ежедневно на линиях работает порядка 4000 автобусов большого, среднего и малого классов.