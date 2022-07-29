Карты ограниченной серии смогут получить на Савеловском вокзале пассажиры подмосковных электричек 29 июля
ЦППК проводит тестирование нового интерфейса билетных автоматов на семи головных вокзалах Москвы. Теперь аппараты предлагают пассажирам оформить проездной документ на транспортную карту: «Тройку», «Стрелку» или фирменную ЦППК.
Кроме этого, теперь можно самостоятельно заменить действующие билеты или абонементы на новые прямо в автомате — для этого больше не нужно обращаться в кассу. А также пассажиры смогут распечатать билет в новом мини-формате.
Сотрудники ЦППК помогают пассажирам с записью билетов. В пятницу 29 июля в вечерний час пик на Савеловском вокзале тем, у кого не оказалось с собой электронного носителя для записи проездных документов, предлагают карты «Тройка+Стрелка» ограниченной серии. Специалистов легко узнать по бейджам с символикой компании. Они также расскажут пассажирам о правилах оформления проездных документов и преимуществах цифрового билета.
Многие пассажиры уже оценили удобство записи билетов на карту. В июле количество разовых проездных документов, оформленных таким образом, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.