На маршруте № 571 (ст. Люберцы — м. Котельники) оказалось невозможным оплатить проезд безналичным расчетом. Один водитель сообщил, что терминал не работает и оплата принимается наличными средствами либо через платеж «Сбербанк онлайн» на его личную карту. Другой водитель вообще не взял с собой терминал оплаты, хотя по закону Московской области не имел право без него выходить в рейс.

Общественники также зафиксировали, что в большинстве случаев в маршрутных такси округа не оказалось информационного стикера «Не работает терминал — проезд БЕСПЛАТНЫЙ», за отсутствие которого предусмотрен штраф: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 70 до 100 тысяч.

«По многочисленным обращениям жителей мы регулярно выезжаем в такие рейды и все зафиксированные нарушения передаем в надзорные органы. Переводить средства за проезд по номеру телефона или на карту водителя — незаконно. Это один из способов ухода от налогов. В общественном транспорте должны работать терминалы для безналичной оплаты. При оплате банковской картой или картой «Стрелка» пассажиру предоставляется скидка. Если терминалы не работают — водитель и компания-перевозчик облагается штрафом», — подчеркнул координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по Московской области Шерзод Атаев.

Я призываю всех пассажиров общественного транспорта стараться оплачивать проезд безналичным способом, потому что это более безопасно с точки зрения распространения коронавирусной инфекции Шерзод Атаев координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия»

Шерзод Атаев также рассказал, что не все водители соблюдали масочный режим. Пассажиры же, напротив, в большинстве своем ответственно относятся к мерам профилактики.

Со всеми жалобами и вопросами жители могут обратиться на горячую линию Минтранса Подмосковья: 8 (495) 228-19-19.