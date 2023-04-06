06 апреля 2023, 11:43
Карты для свободного прохода на железнодорожные станции выдали волонтерам Подмосковья
Более 200 волонтеров получили специальные карты для свободного прохода на станции Подмосковья. Это поможет проводить дежурства на железной дороге еще эффективнее.
В Подмосковье волонтеры ежедневно выходят на дежурство у железной дороги и выполняют важную миссию. Ребята не дают нарушать правила безопасности и рассказывают пассажирам, почему нельзя это делать. В правительстве региона отметили, что благодаря работе активистов в прошлом году смертность на железных дорогах снизилась на 10%.
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«Наша задача — поощрять ребят и делать их работу комфортной. Именно поэтому волонтеры, которые чаще и больше всего дежурили в прошлом году, получили благодарственные письма, термокружки, а сейчас — карты для прохода», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Минтранс Подмосковья совместно с ЦППК передали волонтерам больше 200 карт для бесплатного прохода на станции. Теперь активисты смогут дежурить не только вблизи объектов, но и непосредственно на платформах.
«Это позитивно скажется на работе по снижению травматизма на железнодорожной инфраструктуре в целом и сделает пребывание волонтеров комфортнее», — уверен первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.
Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать социальную инфраструктуру. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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