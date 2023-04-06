Подмосковье 06 апреля 2023, 11:43 Карты для свободного прохода на железнодорожные станции выдали волонтерам Подмосковья МИСК

Читать 360tv в

Более 200 волонтеров получили специальные карты для свободного прохода на станции Подмосковья. Это поможет проводить дежурства на железной дороге еще эффективнее.

В Подмосковье волонтеры ежедневно выходят на дежурство у железной дороги и выполняют важную миссию. Ребята не дают нарушать правила безопасности и рассказывают пассажирам, почему нельзя это делать. В правительстве региона отметили, что благодаря работе активистов в прошлом году смертность на железных дорогах снизилась на 10%.

Реклама

«Наша задача — поощрять ребят и делать их работу комфортной. Именно поэтому волонтеры, которые чаще и больше всего дежурили в прошлом году, получили благодарственные письма, термокружки, а сейчас — карты для прохода», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Минтранс Подмосковья совместно с ЦППК передали волонтерам больше 200 карт для бесплатного прохода на станции. Теперь активисты смогут дежурить не только вблизи объектов, но и непосредственно на платформах.

«Это позитивно скажется на работе по снижению травматизма на железнодорожной инфраструктуре в целом и сделает пребывание волонтеров комфортнее», — уверен первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать социальную инфраструктуру. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.