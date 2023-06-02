Подмосковье 02 июня 2023, 23:28 Карту «Тройка» начнут блокировать для проезда на МЦД при неоплате с 3 июня Минтранс Подмосковья

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С 3 июня карта «Тройка» будет блокироваться для проезда на МЦД, если не приложить ее к турникету или валидатору на выходе со станции метро. Таким образом, пассажир не сможет бесплатно пересесть из подземки на диаметр, сообщили в минтрансе Подмосковья.

«Если вы забыли приложить карту, и она заблокировалась, обращайтесь в пригородные кассы для разблокировки», — уточнили в ведомстве.

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Валидация и оплата проезда — это заключение договора между пассажиром и перевозчиком. Он гарантирует выплаты страховки в случае нештатной ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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