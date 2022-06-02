Карту «Тройка» начали продавать на автовокзалах Подмосковья

Возможность приобрести карту «Тройка» появилась еще на 32 автовокзалах Подмосковья. При оплате проезда с ее помощью действует система лояльности.

Чем больше поездок пассажир делает за 30 дней, тем сильнее он экономит. Об этом напомнила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

С этого года во всех подмосковных автобусах, а их более девяти тысяч, можно оплатить проезд „Тройкой“ Анна Кротова.

По ее словам, программа лояльности уже позволила жителям сэкономить почти девять миллионов рублей с момента запуска «Тройки» в транспорте Подмосковья.

«Мы добавили еще больше точек продажи „Троек“ в области — теперь их можно приобрести на 32 вокзалах „Мострансавто“. Особенно это удобно тем, кто пользуется только автобусами», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что теперь не требуется отправляться за «Тройкой» на станцию метро или платформу электрички.