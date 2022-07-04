Социальную карту сделают виртуальной в Подмосковье

Подмосковье собирается сделать социальные карты виртуальными, их можно будет показывать в телефоне. Такое заявление сделала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Мы идем дальше и планируем сделать социальную карту виртуальной, потому что всем удобно, когда ее не нужно носить. У тебя с собой всегда телефон, и ты сможешь приложить телефон, чтобы по нему проехать. Ирина Каклюгина

Предполагается, что виртуальными социальными картами будут пользоваться 2,2 миллиона человек.

Каклюгина заявила, что с июля жителям Подмосковья не надо будет приходить в МФЦ для получения ряда услуг.

«У нас очные приходы в МФЦ, когда ты приносишь на сверку документы, по 15 услугам существуют. Ежегодно 700 тысяч человек ходили в МФЦ и показывали оригиналы паспорта, свидетельства о рождении или какие-то справки. Мы это отменили с июля. По 15 услугам больше никуда ходить не нужно — сверка больше не нужна, мы это делаем автоматически», — рассказала она.

По ее словам, речь, в частности, идет о получении социальной карты, пособия при рождении ребенка и пособия детям-инвалидам.