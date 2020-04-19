Карту распространения коронавируса в Подмосковье обновили

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Московской области обновил карту распространения пандемии в регионе. По числу зараженных 2019-nCoV сейчас лидируют Балашиха (137), Красногорск (228), Ленинский г. о. (172), Люберцы (285), Мытищи (242), Одинцово (288), Подольск (130), Пушкино (132) и Химки (200).

Меньше всего выявленных случаев в Бронницах (7), Власихе (7), Дубне (8), Зарайске (3), Звездном городке (1), Кашире (9), Лосино-Петровском (5), Лотошино (2), Лыткарино (8), Можайске (8), Рошали (7), Озерах (7), Серебряных Прудах (9), Талдоме (6), Черноголовке (4), Шатуре (7) и Шаховской (6).

Источник фото: Оперштаб

За все время в Подмосковье также было зарегистрировано 1068 случаев заболевания у граждан из других регионов и из-за рубежа. Из них 514 человек из Москвы.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю полиция в Московской области составила 900 протоколов за нарушение правил самоизоляции.