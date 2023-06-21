Подмосковье 21 июня 2023, 05:30 Карту пляжей и зон отдыха у воды подготовили для жителей Подмосковья Министерство благоустройства / министерство благоустройства

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Сотрудники Министерства благоустройства Московской области составили для жителей Подмосковья карту зон отдыха и пляжей региона. Ознакомиться с оборудованными местами для досуга можно по ссылке.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, водоемы пользуются популярностью у горожан в жаркие дни. Представители регионального Министерства благоустройства ежегодно готовят пляжи для комфортного отдыха.

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«Этим летом в Подмосковье открыты для посетителей более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Для удобства жителей и гостей региона все они отмечены на Яндекс.Картах», — подчеркнул министр.

На подмосковных зонах отдыха у воды работают различные сервисы и услуги. В регионе действует 51 пункт проката инвентаря, где можно взять в аренду водные лыжи, лодку, катер, катамаран и байдарку. Также для отдыхающих работают около 140 торговых точек с едой, напитками и мороженым. Кроме того, на пляжах установлены 102 волейбольные площадки.

Также в ведомстве отметили, что в целях комфортного и безопасного отдыха посетителей в зонах для купания проводят обследования дна, чистку водоемов, обновление песка. Особое внимание уделяют наличию душевых кабин, комнат для переодевания и спасательных вышек. Кроме того, на территориях отдыха устанавливают новые туалеты и автомобильные парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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