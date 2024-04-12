Подмосковье 12 апреля 2024, 17:13 Карту маршрутов до космических достопримечательностей составили в Одинцове Три «космических» маршрута запустили в Одинцовском округе в День космонавтики Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Жители и гости Одинцовского округа могут совершить «космические маршруты» в честь Дня космонавтики. Всего таких маршрута три: автобус № 75 (станция Кубинка — парк «Патриот» — станция Голицыно»), автобус № 189 (парк „Патриот“ — станция Селятино), автобус № 24 (Звенигород, улица Украинская — Троицкое — санаторий имени Герцена).

Первые два маршрута помогут добраться до экспозиции «Космические войска: через тернии к звездам», которая открылась в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Выйти нужно на остановке «Музейный комплекс».

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Выбрав третий маршрут, можно доехать до Звенигородской обсерватории. Нужная остановка называется «Луцино».

Пассажиры Мострансавто могут оплатить свой проезд любым удобным для них способом: банковскими или транспортными картами «Стрелка» или «Тройка», а также социальными картами жителя Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

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