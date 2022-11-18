Подмосковье 18 ноября 2022, 21:57 Картофелехранилище мощностью 3 тысячи тонн построили в Талдомском округе Unsplash

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С начала 2022 года в Талдомском городском округе ввели в эксплуатацию хранилища для овощей общей площадью в 23 тысячи квадратных метров. Потребность региона в подобных объектах огромная, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В Подмосковье ежегодно увеличиваются объемы собранного урожая и потребность в хранилищах растет. В 2022 году по зерну, овощам и картофелю фиксируют рекордные объемы урожая

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«Потребности в строительстве таких хранилищ в Подмосковье огромная. Новое картофелехранилище в Талдомском городском округе позволит хранить 3000 тонн продукции. Инвестиции, вложенные в строительство, составили более 60 миллионов рублей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Новое картофелехранилище создаст в округе 12 рабочих мест. Профессиональное семеноводческое хозяйство по выращиванию семенного картофеля ООО «Валмикс» реализует этот проект.

Талдомский городской округ — один из лидеров производстве картофеля. Здесь реализует еще один проект АО «Агрофирма „Бунятино“ (входит в ГК „Дмитровские овощи“). Предприятие возводит еще одно хранилище для хранения 10 тысяч тонн картофеля. В современном помещении и контейнерное, и напольное хранение.

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