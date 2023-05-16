16 мая 2023, 14:46
Картофель и овощи высадили на 9 тысячах гектаров в Подмосковье
Сев яровых культур продолжается в Подмосковье. К этому дню аграрии региона высадили картофель на площади 5,4 тысячи гектаров, и еще 3,7 тысячи гектаров заняли под овощи.
Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более чем 76 тысяч гектаров — это 67% от плана на сезон и почти на 34% больше, чем к этому дню год назад.
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«Хорошим темпам посевной способствует благоприятная погода и вовремя проведенные работы по подготовке техники. Общие показатели по севу яровых культур опережают прошлогодние на 32%», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Аграрии выполнили уже 53% плана по севу яровых культур в Подмосковье. Из 140 тысяч гектаров 21,5 тысячи заняты под масличные культуры, 33,2 тысячи — под кормовые, 3,7 тысячи — под овощи, еще 5,4 тысячи — под картофель.
По темпам посевной лидирует Зарайск — там яровыми уже засеяно более 22 тысяч гектаров, что составляет 89% от плана.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.
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Сельское хозяйство
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