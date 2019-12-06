Картины Рокотова, Айвазовского и увлекательная экскурсия. Пенсионеры из Павловского Посада посетили Ногинский музей

Жители Павловского Посада посетили Ногинский музейно-выставочный центр в рамках программы «Активное долголетие». На экскурсии побывали 17 человек.

Галина — домохозяйка, вышла на пенсию и сидит с внуками, у нее их четверо. При этом женщина не забывает о себе. Считает, что в ее возрасте очень важно не погрязнуть в быту, а для этого всегда нужно чем-то заниматься. Программа «Активное долголетие» этому способствует.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря ей люди старшего поколения путешествуют, занимаются физической культурой, йогой, дыхательной гимнастикой, посещают курсы компьютерной грамотности. Не стоят на месте, а активно развиваются. Ожидается, что к 2020 году проект охватит более двух миллионов жителей Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«На экскурсии езжу, в бассейн хожу, занимаюсь йогой, хожу на танцы. У большинства людей такого возраста дети уже разъехались, выросли, хорошо, если у кого-то есть внуки, а кто-то просто один. Проект хорош во-первых тем, что это общение, а во-вторых, какая-то физическая нагрузка», — говорит пенсионерка Галина Вуколова.

Источник фото: телеканал «360»

Как только Галина узнала про экскурсию в Ногинский музейно-выставочный центр, сразу же записалась. И ей повезло — желающих было очень много. Но микроавтобус смог вместить только 17 человек.

«Все граждане старшего поколения очень довольны губернаторской программой, если все приходят настороженные, что это такое, когда людям объясняешь, что существует такая программа, то конечно, все очень желают ездить по нашим достопримечательным местам», — сказала специалист Комплексного центра социального обслуживания населения г. о. Павский Посад Елена Бедова.

Источник фото: телеканал «360»

Ногинский музейно-выставочный центр, как и все музеи, участвует в программе «Активное долголетие», в ноябре сюда уже приезжали гости из Электростали, теперь встречают Павловский Посад.

Источник фото: телеканал «360»

Увидеть подлинные работы Айвазовского, Рокотова и других именитых художников хотят многие. Коллекция русской и западноевропейской живописи, история возникновения письменности на выставке «Гусиное перо» и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

«Гости из Павловского-Посада получат очень большую информацию и большое удовольствие от посещения и нашего музея, и соседнего нашего филиала», — рассказала главный хранитель фондов Ногинского музейно-выставочного центра Светлана Назина.

Источник фото: телеканал «360»

Программа «Активное долголетие» предлагает большой выбор экскурсий. Жители Павловского Посада, например, скоро отправятся в Воскресенск и на фабрику елочных игрушек в Давыдово, а жители Богородского округа посетят Егорьевск, Королев, Пушкино и Сергиев Посад. Узнать об экскурсиях можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru.